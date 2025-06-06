Правоохоронців закликали перевірити компанії Порошенка через скупку с/г землі

За словами експерта, який посилається на дані "Економічної правди", родина Порошенка вже володіє понад 120 тисячами гектарів землі. А його компанія "Укрпромінвест-Агро" продовжує активно скуповувати найкращі земельні ділянки, суттєво посилюючи свою присутність на ринку.

"У Порошенка утворили монополію на землю, зробивши ціну на неї непідйомною для українців. Цей "сивочолий" олігарх вбив будь-яку можливість українцю бути господарем на власній землі. Впевнений, дії нардепа мають перевірити правоохоронці", - наголосив експерт.

Як повідомив Олещук, син Петра Порошенка, Олексій, офіційно контролює компанію після того, як у 2019 році йому було передано право власності. Олещук нагадав, що за часів каденції Порошенка на посту президента його компанії за допомогою адміністративного ресурсу незаконно перереєстрували на себе земельні ділянки, які були орендовані фермерами.

"Тоді, як писало Слідство.info, тисячі гектарів земель, орендованих фермерами, були переоформлені на компанії Порошенка через новий на той час електронний реєстр, попри чинні договори оренди", - зазначив Олещук.

Він також нагадав оцінку руху "Чесно", який назвав такі дії Порошенка рейдерством, махінаціями з природними ресурсами, політичною корупцією, а найголовніше - зловживанням владою.

"Це класичне зловживання ринковою силою, яке у нормальних державах кваліфікується як монополія. У США, наприклад, держава жорстко карає компанії, які контролюють доступ до ресурсів і впливають на цінову політику. Тому правоохоронці мають негайно розслідувати зловживання компаніями Порошенка – масову скупку землі. Бо, якщо ми дозволимо одному політику-олігарху визначати, скільки коштує українська земля - завтра він визначатиме, хто з українців взагалі має право на ній жити", - резюмував Олещук.