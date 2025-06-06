Правоохранителей призвали проверить компании Порошенко из-за скупки с/х земли

По словам эксперта, который ссылается на данные "Экономической правды", семья Порошенко уже владеет более 120 тысячами гектаров земли. А его компания "Укрпроминвест-Агро" продолжает активно скупать лучшие земельные участки, существенно усиливая свое присутствие на рынке.

"У Порошенко образовали монополию на землю, сделав цену на нее неподъемной для украинцев. Этот "седовласый" олигарх убил любую возможность украинцу быть хозяином на собственной земле. Уверен, действия нардепа должны проверить правоохранители", - подчеркнул эксперт.

Как сообщил Олещук, сын Петра Порошенко, Алексей, официально контролирует компанию после того, как в 2019 году ему было передано право собственности. Олещук напомнил, что во времена каденции Порошенко на посту президента его компании с помощью административного ресурса незаконно перерегистрировали на себя земельные участки, которые были арендованы фермерами.

"Тогда, как писало Слідство.info, тысячи гектаров земель, арендованных фермерами, были переоформлены на компании Порошенко через новый в то время электронный реестр, несмотря на действующие договоры аренды", - отметил Олещук.

Он также напомнил оценку движения "Честно", которое назвало такие действия Порошенко рейдерством, махинациями с природными ресурсами, политической коррупцией, а самое главное - злоупотреблением властью.

"Это классическое злоупотребление рыночной силой, которое в нормальных государствах квалифицируется как монополия. В США, например, государство жестко наказывает компании, которые контролируют доступ к ресурсам и влияют на ценовую политику. Поэтому правоохранители должны немедленно расследовать злоупотребления компаниями Порошенко - массовую скупку земли. Потому что, если мы позволим одному политику-олигарху определять, сколько стоит украинская земля - завтра он будет определять, кто из украинцев вообще имеет право на ней жить", - резюмировал Олещук.