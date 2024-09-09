Правоохоронці затримали підпалювача об'єктів "Укрзалізниці" на Полтавщині

Служба безпеки та Національна поліція заарештували підпалювача стратегічних об'єктів УЗ, який співпрацював зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Затримання відбулося на території Полтавської області. Зловмисник готував підпали об'єктів УЗ, а саме релейних шаф на головних лініях залізничного сполучення регіону. Ним виявився місцевий житель з Лубенського району області.

Повідомляється, що російські спецслужби вийшли на нього, коли чоловік шукав "легкого заробітку" у Telegram-каналах.

Відомо, що зловмисник відстежував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи "зручний час" для підпалу.

Повідомляється, що чоловік придбав допоміжні засоби для своїх злочинів, а саме легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання. Таким чином, він здійснив підпал однієї релейної шафи, після чого зафіксував це на відео та відправив російським кураторам.

Продовжити серію підпалів чоловіку не вдалося. Його затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу нової "цілі". У нього було вилучено мобільний телефон, а також знаряддя для вчинення підпалів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні диверсії та готування у неї (ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.