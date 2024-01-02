Правоохоронці вивезли з Авдіївки ще групу людей: є важко травмовані

"Поліцейські щодня йдуть на ризик, щоб врятувати мешканців рідного міста. З найгарячішої точки України група "Білий янгол" евакуювала 2 літніх подружжя і 2 чоловіків у важкому стані", - розповіли в поліції.

Історії евакуйованих

За словами поліції, внаслідок авіаудару поранення отримав місцевий житель. Він стікав кров’ю та міг загинути. Однак поліцейський екіпаж надавши першу медичну швидко доставив пораненого до місцевої лікарні.

Медики стабілізували постраждалого, щоб правоохоронці мали змогу довезти його до шпиталю.

Ще один чоловік зламав ногу, а дістатися лікарні не мав змоги. Однак завдяки правоохоронцям, зараз постраждалий перебуває у медзакладі та отримує необхідне лікування.

В іншому випадку будинок родини пенсіонерів потрапив під обстріл, стеля впала на ліжко, проте люди не постраждали. Наразі вони у безпеці.

Крім цього, поліцейські повідомили про історію трьох людей, які перебували у квартирі на другому поверсі, коли у багатоповерхівку влучила керована авіабомба.

"Жінка дивом залишилася живою, її матір отримала важкі поранення, а чоловік загинув", - повідомили в поліції.

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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