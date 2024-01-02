Правоохранители вывезли из Авдеевки еще группу людей: есть тяжело раненые

"Полицейские ежедневно идут на риск, чтобы спасти жителей родного города. Из самой горячей точки Украины группа "Белый ангел" эвакуировала 2 пожилых супругов и 2 мужчин в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.

Истории эвакуированных

По словам полиции, в результате авиаудара ранения получил местный житель . Он стекал кровью и мог погибнуть. Однако полицейский экипаж, предоставив первую медицинскую, быстро доставил раненого в местную больницу.

Медики стабилизировали пострадавшего, чтобы правоохранители имели возможность довезти его в больницу.

Еще один человек сломал ногу, а добраться до больницы не мог. Однако благодаря правоохранителям сейчас пострадавший находится в медучреждении и получает необходимое лечение.

В противном случае дом семьи пенсионеров попал под обстрел, потолок упал на кровать, однако люди не пострадали. Пока они в безопасности.

Кроме этого, полицейские сообщили об истории трех человек, которые находились в квартире на втором этаже, когда в многоэтажку попала управляемая авиабомба.

"Женщина чудом осталась жива, ее мать получила тяжелые ранения, а мужчина погиб", - сообщили в полиции.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки – читайте в материале РБК-Украина.

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