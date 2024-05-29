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Правоохранители разоблачили схему переправщиков уклонистов и задержали их "клиентов"

Украина, Среда 29 мая 2024 12:41
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Правоохранители разоблачили схему переправщиков уклонистов и задержали их "клиентов" фото: правоохранители разоблачили организованную схему для уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Ярослава Борзова

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин через украинско-словацкую границу и задержали двух фигурантов дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, разоблачение преступной группы прошло совместно с представителями СБУ и ДБР. Организатор преступной группы был задержан по месту жительства.

"Его соучастника заскочили с поличным во время передачи охраннику границы 6000 долларов взятки за содействие в незаконном перемещении 4 человек в Словакию. От «предложения» пограничник отказался и заблаговременно доложил по команде", - говорится в сообщении.

В ГПСУ информируют, что четырех "клиентов", из которых переправщики требовали $25 000, задержали в административном порядке. По данным следствия, они вышли на переправщиков через общих знакомых и действовали в соответствии с их указаниями.

"После установления всех обстоятельств дела нарушители будут привлечены к админответственности, а обоим фигурантам дела сообщено о подозрении", - отметили пограничники.

Фото: задержание фигурантов схемы для уклоняющихся (t.me/DPSUkr)

Недавно пограничники предупредили уклонистов об опасности на границе с Румынией. Там было зафиксировано большое количество медведей

Также мужчины пытаются переплыть реку Тиса, пролегающую вдоль границы Украины и Словакии. Однако из-за стремительного потока воды и глубина не всегда позволяют сделать это удачно - поэтому пограничники часто находят тела мужчин.

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ДПСУ
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