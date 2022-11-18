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Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет: вилучино продукції на 20 млн гривень

Фото: правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Волинській області викрили нелегальну тютюнову фабрику. За попередніми підрахунками, її виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок цигарок щодоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Facebook.

За даними слідства, підприємство діяло в одному із віддалених сіл. На фабриці була змонтована професійна лінія підготовки сировини, застосовувалось високотехнологічне дороговартісне обладнання.

Територія довкола була обгороджена високим парканом. Окрім того, там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона - все це забезпечувало повну секретність об’єкта.

Під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію для їх пакування, понад 59 тисяч пачок готової продукції, понад 5,5 тонн тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали.

Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

Досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 КК України).

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявляли, що посилять координацію правоохоронних органів щодо протидії нелегальному ринку сигарет.

Як писало РБК-Україна з посиланням на дані дослідницької компанії Kantar, станом на серпень 2022 року частка нелегального ринку сигарет України сягнула 21,9%, тоді як за підсумками 2021 року вона складала 16,9%.

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