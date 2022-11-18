Правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъято продукции на 20 млн гривен

По данным следствия, предприятие действовало в одном из отдаленных сел. На фабрике была смонтирована профессиональная линия подготовки сырья, применялось высокотехнологичное дорогостоящее оборудование.

Территория вокруг была огорожена высоким забором. Кроме того, там была установлена современная система сигнализации и видеонаблюдения. Периметр патрулировала усиленная охрана - все это обеспечивало полную секретность объекта.

В ходе обысков изъята линия для производства табачных изделий, линия для их упаковки, более 59 тысяч пачек готовой продукции, более 5,5 тонн табака, бумага, фильтры и комплектующие.

Общая стоимость изъятого составляет около 20 млн грн.

Досудебное расследование по факту изготовления и сбыта табачных изделий с поддельными марками акцизного налога продолжается (ч. 1 ст. 199 УК Украины).