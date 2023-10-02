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Правоохоронці відкрили кримінальну справу через обвал Дегтярівського мосту у Києві

Понеділок 02 жовтня 2023 13:09
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу через обвал Дегтярівського мосту у Києві Фото: правоохоронці відкрили кримінальну справу через обвал Дегтярівського мосту у Києві (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з обвалом декількох прольотів Дегтярівського мосту у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію.

Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.

На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Наразі правоохоронці провели огляд місця події, опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт - комунальної корпорації "Київавтодор".

Також будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на об’єкті будівництва шляхопроводу у Шевченківському районі столиці (ч. 2 ст. 272 КК).

Обвал Дегтярівського мосту у Києві

РБК-Україна повідомляло, що під час ремонтних робіт у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. Рух по цій ділянці перекрили.

Як заявили у КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Зазначимо, що реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Роботи планувалося завершити до 30 листопада. На реконструкцію влада загалом виділила близько 1 млрд гривень.

Більше про наслідки обвалу читайте за посиланням.

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Київ міст Офіс Генпрокурора
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