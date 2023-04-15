Правоохоронці Швеції відпустили росіянку, яку вчора затримали за підозрою у шпигунстві
У суботу, 15 квітня, шведський прокурор Джеймс фон Рейс зняв арешт з людини, яка була заарештована в четвер і підозрювалася в злочинах корпоративного шпигунства та витоку даних у Гетеборзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Швеції.
"Підозри щодо заарештованого у четвер ослабли, а також не було достатніх підстав для затримання", - йдеться у повідомленні.
Прокурор заявив, що саме через це він ухвалив рішення про звільнення людини.
Попереднє слідство продовжується з проведенням додаткових слідчих заходів. Прокуратура Швеції не має додаткової інформації у справі.
Нагадаємо, що у Гетеборзі (Швеція) на нафтопереробному заводі компанії Preem заарештували росіянку. Її підозрюють у корпоративному шпигунстві.
Як повідомлялось, раніше прокуратура Швеції висунула 47-річному громадянину країни звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Правоохоронці вважають, що чоловік збирав та передавав інформацію російському дипломату за грошову винагороду.
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