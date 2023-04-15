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Правоохранители Швеции отпустили россиянку, которую вчера задержали по подозрению в шпионаже

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Швеция, Суббота 15 апреля 2023 21:33
Правоохранители Швеции отпустили россиянку, которую вчера задержали по подозрению в шпионаже Фото: Правоохранители Швеции отпустили россиянку, которую вчера задержали по подозрению в шпионаже (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 15 апреля, шведский прокурор Джеймс фон Рейс снял арест с человека, который был арестован в четверг и подозревался в преступлениях корпоративного шпионажа и утечке данных в Гетеборге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции.

"Подозрения по арестованному в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания", - говорится в сообщении.

Прокурор заявил, что именно поэтому он принял решение об увольнении человека.

Предварительное следствие продолжается с проведением дополнительных следственных мероприятий. У прокуратуры Швеции нет дополнительной информации по делу.

Напомним, что в Гетеборге (Швеция) на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem арестовали россиянку. Ее подозревают в корпоративном шпионаже.

Как сообщалось, ранее прокуратура Швеции выдвинула 47-летнему гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России. Правоохранители считают, что мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

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