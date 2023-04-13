Правоохоронці шукають вибухівку у закладах освіти Броварів та району

"До поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу небезпеку в навчальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування закладів освіти Броварського району.

"Всіх дітей та персонал терміново евакуйовано. Обстеження приміщень та навколишньої території триває", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Броварах з 22 до 24 лютого школи переводили на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ на річницю вторгнення в Україну.

Зазначимо, раніше повідомлення про мінування всіх шкіл, дитячих садків та торговельних центрів перевіряли у Житомирі, а в Дніпрі невідомий повідомив про замінування кількох шкіл міста.