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Правоохоронці шукають вибухівку у закладах освіти Броварів та району

Фото: поліцейські перевіряють можливе замінування навчальних закладів у Броварах та районі 13 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські перевіряють можливе замінування закладів освіти у Броварах та районі у четвер, 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"До поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу небезпеку в навчальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування закладів освіти Броварського району.

"Всіх дітей та персонал терміново евакуйовано. Обстеження приміщень та навколишньої території триває", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Броварах з 22 до 24 лютого школи переводили на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ на річницю вторгнення в Україну.

Зазначимо, раніше повідомлення про мінування всіх шкіл, дитячих садків та торговельних центрів перевіряли у Житомирі, а в Дніпрі невідомий повідомив про замінування кількох шкіл міста.

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