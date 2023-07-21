Через схеми в "Київавтодорі" влаштували масові обшуки: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій", - йшлось в заяві.

Фото: правоохоронці проводять обшуки в "Київавтодор" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

За даними прокуратури, слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у Києві.

У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, нещодавно САП оголосила підозру за хабарництво народному депутату від фракції "Слуга народу" Людмилі Марченко та її помічниці. Вони пообіцяли організувати нелегальний виїзд чоловіка за кордон, натомість вимагали гроші.

Пізніше "Слуга народу" призупинила членство Марченко у фракції.

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