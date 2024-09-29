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Правоохоронці показали, як під повторними ударами рятують людей в Костянтинівці (відео)

Україна, Неділя 29 вересня 2024 16:17
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Правоохоронці показали, як під повторними ударами рятують людей в Костянтинівці (відео) Фото: правоохоронці показали, як рятують людей в Костянтинівці (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Днями російські окупанти вдарили по Костянтинівці ракетою Х-38. Першими на місце удару прибули місцеві поліцейські, які й почали рятувати людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

В поліції пояснили, що аби якнайшвидше обстежити місце обстрілу та з’ясувати, чи є постраждалі, правоохоронці розділилися на групи. Обходили кожен закут, щоб не пропустити тих, хто потребує допомоги.

У момент обстеження пролунала повітряна тривога. Поліцейські оперативно організували евакуацію мирних мешканців до найближчих укриттів. У цей час ворог знову завдав ударів по місту, скинувши авіабомби "ФАБ-250".

"Після закінчення тривоги правоохоронці попросили громадян залишити місце прильоту, адже був ризик нових ударів. А самі, ризикуючи життям, продовжили роботу: надавали допомогу постраждалим, збирали докази воєнного злочину РФ", - наголосили в Нацполіції.

Правоохоронці закликали громадян евакуюватися, бо, за їх словами, залишатися в Донецькій області - вкрай небезпечно.

Обстріли Костянтинівки

Російські війська регулярно обстрілюють Костянтинівку. Так, російські загарбники обстріляли центр Костянтинівки Донецької області 7 вересня. Тоді троє людей загинули, ще троє були поранені.

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