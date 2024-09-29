Правоохранители показали, как под повторными ударами спасают людей в Константиновке (видео)

На днях российские оккупанты ударили по Константиновке ракетой Х-38. Первыми на место удара прибыли местные полицейские, которые начали спасать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

В полиции объяснили, что чтобы как можно быстрее обследовать место обстрела и выяснить, есть ли пострадавшие, правоохранители разделились на группы. Обходили каждый угол, чтобы не пропустить тех, кто нуждается в помощи.

В момент обследования раздалась воздушная тревога. Полицейские оперативно организовали эвакуацию мирных жителей к ближайшим укрытиям. В это время враг снова нанес удары по городу, сбросив авиабомбы "ФАБ-250".

"По окончании тревоги правоохранители попросили граждан покинуть место прилета, ведь был риск новых ударов. А сами, рискуя жизнью, продолжили работу: оказывали помощь пострадавшим, собирали доказательства военного преступления РФ", - подчеркнули в Нацполиции.

Правоохранители призвали граждан эвакуироваться, потому что, по их словам, оставаться в Донецкой области - крайне опасно.