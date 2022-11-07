Правоохоронці оголосили підозри гауляйтерам Запорізької області. Серед них громадяни РФ
Правоохоронці оголосили про підозру громадянам РФ та України, які очолили фейкові органи "влади" на захопленій частині Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури.
"В березні 2022 року збройні сили РФ, здійснивши окупацію частини території Запорізької області, у тому числі м. Мелітополь, утворили на цій території псевдодержавні органи, а саме "Військово-цивільну адміністрацію Запорізької області", "Рада міністрів ВЦА Запорізької області" та інші фейкові установи", - йдеться у повідомленні.
Слідчим вдалося встановити факти злочинної діяльності громадян РФ та України у цих "органах влади". Зокрема, на виконання злочинних наказів окупаційної влади здійснено від’єднання електропостачання та газорозподільних мереж на тимчасово окупованих територіях Запорізької області від систем України з їх подальшою інтеграцією у системи РФ. Підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України оголосили наступним громадянам РФ:
- "голові Ради міністрів ВЦА Запорізької області" - 49-річному уродженцю Вологодської області РФ, який до цього обіймав посаду першого заступника губернатора Вологодської області;
- "заступнику голови Ради міністрів з інфраструктурного розвитку" - 40-річному уродженцю м. Вологда РФ, який раніше працював в уряді Вологодської області;
- "міністру промисловості та енергетики ВЦА Запорізької області" - 35-річному громадянину РФ.
Також прокуратура підозрює двох громадян України у пособництві державі-агресору, а саме:
- "заступнику голови Ради міністрів з економіки та фінансів" - 41-річному уродженцю АР Крим;
- генеральному директору ГУП "Мелітопольгаз", 55-річному уродженцю м. Мелітополь, який керував ПрАТ "Мелітопольгаз" до його захоплення окупантами.
Всі вказані особи перебуваючи на керівних "посадах" в органах окупаційної влади, організовують та контролюють роботу псевдодержавних установ, а також здійснюють заходи з незаконного відчуження майна українських підприємств та захоплення ключових об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Нагадаємо, що прокурор окружної прокуратури Запорізької області перейшов на бік Росіян. Правоохоронці оголосили йому про підозру у державній зраді.
Так званому окупаційному "губернатору" захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому оголосили підозру в колабораційній діяльності.
Правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам, які обійняли "посади" в псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.
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