Правоохоронці ідентифікували російського офіцера, який розстрілював авто у Гостомелі

Фігурантом виявився заступник командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю.

За даними слідства, під час окупації Гостомеля підозрюваний та його "товариші" отримали наказ від свого командира на вбивство цивільного населення.

Встановлено, що 25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, російський офіцер без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався вулицею Шевченка в напрямку міста Буча.

Водій авто отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.

Українські правоохоронці встановили, що військовослужбовці загону причетні до розстрілу 12 автомобілів у Гостомелі, внаслідок чого загинули 11 мирних жителів, а 15 - поранено.

Російську офіцеру Нацгвардії РФ оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Бої за Гостомель

У Гостомелі під Києвом знаходиться аеропорт державного підприємства "Антонов". Це місто у перші дні повномасштабної війни хотіли захопити російські війська. Захоплення аеропорту в Гостомелі могло б значно розширити можливості російських окупантів, які планували за три дні захопити столицю України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина розслідує злочини, які скоїли російські окупанти у Гостомелі. У рамках першої справи встановили росіян, причетних до обстрілів міста.