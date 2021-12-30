Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие

Смена власти в стране в 2019 году активизировала вопрос легализации "оружейной проблемы". На данный момент Украина – фактически единственная страна в Европе, которая не имеет законодательного регулирования этой сферы.

Даже в России соответствующий закон был принят еще 15 лет назад. Это позволило почти 4 млн россиян по состоянию на 2021 года вполне легально владеть огнестрельным оружием.

В Украине на данный момент этот вопрос полностью контролирует Министерство внутренних дел, которое, ссылаясь на свою внутреннюю инструкцию, регистрирует и выдает разрешения на приобретение охотничьего или травматического оружия.

Владение другими "стволами" автоматически переведено в состояние "вне закона". По данным правоохранителей, на руках у украинцев может быть от 3 до 5 млн "серых" огнестрелов. Активно способствует этому и военный конфликт на Донбассе.

А что же сам профильный закон? В марте 2021 года парламент его провалил. Документ от "Слуги народа" поддержали всего 88 нардепов. Примерно столько же голосов набрал и альтернативный проект от оппозиции. В новый 2022 года монобольшинство входит с новым "оружейным" законопроектом. И с высокими ожиданиями на его успех.

Компромисс без пистолетов

Законопроекты, которые не смогли весной пройти через сессионный зал, содержали в себе ряд ключевых принципов: разделение оружия на классы (автоматическое, травматическое, боевое короткоствольное и длинноствольное), повышение возрастного ценза и введение четких условий для выдачи лицензий на его покупку. Альтернативный, к тому же, разрешал и скрытое ношение оружия для самозащиты.

Впрочем, в парламенте поддержку эти инициативы не получили. Источник во власти назвал РБК-Украина основную причину прошлогодних провалов. По его словам, народные избранники выступают категорически против легализации пистолетов, то есть короткоствольного огнестрельного оружия. И речь тут даже не идет об их ношении или хранении дома в сейфе.

"Это такая принципиальная позиция. Мы, конечно, могли бы "упереться рогам" и снова и снова вносить в законопроект вопрос короткостволов. Но в итоге решено было пойти другим путем", – объяснил собеседник из "СН".

Многие депутаты категорически против легализации пистолетов (фото: GettyImages)

Что это за путь? Новый проект закона от монобольшинства (№5708) вовсе лишает граждан права на покупку пистолетов. Их смогут приобрести лишь действующие спортсмены со званием "мастер спорта" в профильных дисциплинах. Для контраста – в предыдущих вариантах закона пистолет смогли бы купить все желающие, старше 28 лет и имевшие до этого не менее чем 5-летний опыт обращения с охотничьим или травматическим оружием.

Новый документ предполагает, что украинцы с 18 лет получат право на охотничьи ружья (длинноствольное гладкоствольное оружие), а с 25 – на винтовки и карабины (длинноствольное нарезное и комбинированное оружие).

Пистолеты-травматы положены только судьям, прокурорам, адвокатам, полицейским, сотрудникам природоохранных инспекций и журналистам. Автоматы для гражданских запрещены. Как и ношение оружия вне тиров и стрельбищ, кроме травматического и наградного.

Желающих получить лицензию обяжут пройти медкомиссию и тренинги, а также не иметь непогашенных судимостей. В первый раз "корочка" выдается на три года, а затем срок ее действия продлевается каждых пять лет.

Эта инициатива получила поддержку от Министерства внутренних дел. Там говорят, что принятие такого закона станет лишь первым этапом. А после анализа его результатов в МВД будут готовы "начать диалог" и о легализации пистолетов.

"Учитывая указанное, министерство разделяет принципы основного законопроекта №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие". В то же время, предоставление гражданам возможности скрыто носить короткоствольное оружие и использовать его для отстаивания собственных прав и интересов на нынешнем этапе правоприменения кажется преждевременным", – объяснил позицию ведомства замглавы МВД Богдан Драпятый.

Применение оружия против людей с целью самозащиты, уверены в министерстве, нуждается в "глубоком осмыслении и оценке готовности граждан к ответственному обращению с оружием".

В Украине процветает черный рынок огнестрельного оружия (фото: ssu.gov.ua)

Один из главных разработчиков нового законопроекта – депутат Игорь Фрис ("СН"), уточнил, что речь идет не о "легализации" оружия. Документ лишь регулирует предусмотренный Конституцией вопрос о "правовом режиме собственности" на эти объекты, подчеркнул нардеп.

"Прогнозировать, когда законопроект вынесут на голосование – неблагодарное дело, но он стоит в планах законодательной работы на текущую сессию (она заканчивается 28 января, – ред.). Вполне вероятно, что он будет поставлен на голосование за основу", – сказал Фрис в комментарии РБК-Украина.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский прогнозировал, что закон об обороте оружия примут до конца 2021 года.

Стабильные разногласия

"Этот законопроект №5708 не решает вопросы, которые стоят перед обществом, властью и в том числе перед МВД. Эти функции может выполнить только альтернативный проект закона", – уверен глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" (УАВО) Георгий Учайкин.

Его организация выступает против проекта закона от власти и поддерживает альтернативный №5708-1, разработанный преимущественно депутатами от "Голоса" (Андрей Шараскин, Александра Устинова и другие). Такая же ситуация была и в прошлых годах – УАВО была в оппозиции к проектам, которые лоббировало МВД. У экспертов есть к ним сразу несколько претензий.

Во-первых, это уже упомянутая проблема короткостволов. "Оружейники" и оппозиционные депутаты настаивают на том, что необходимо не просто разрешить их покупку для гражданских, но и позволить скрытое ношение на улице.

Они также предлагают "легализировать" все виды огнестрельного оружия, кроме автоматов. В альтернативной версии законопроекта "стволы" в неограниченном количестве украинцы смогут приобретать после 25 лет (охотничьи ружья – после 21), пройдя медосмотр, прослушав курсы, сдав экзамен и не имея непогашенных судимостей.

Носить пистолеты на улице хотят разрешить, но с рядом ограничений. Например, гражданин сможет иметь при себе не больше 40 патронов, только одну единицу оружия, обязательно спрятанную в кобуре или сумочке. Заходить в коммунальные и госучреждения со "стволами" будет запрещено.

Автоматическое оружие не будут разрешать для гражданского оборота (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Основной аргумент сторонников "легалайза" – только таким образом можно гарантировать право украинцев на самозащиту. Согласно проекту закона, гражданские смогут применять свое оружие "в случае крайней необходимости".

"Опыт стран Балтии, Грузии и Молдовы доказывает, что обеспечение гражданам права на самозащиту с помощью гражданского огнестрельного оружия в течение года с момента принятия соответствующих законов снижает уличную преступность на 40–60%", – объяснили авторы альтернативного документа в пояснительной записке.

Еще одно ключевое разногласие в законопроектах – это вопрос Реестра оружия. Он в Украине до сих пор не создан. В сентябре министр Монастырский обещал завершить этот процесс до конца 2021 года, но позже сдвинул сроки на начало весны 2022 года. Провластный проект закона оставляет за МВД полномочия создавать и вести реестр, альтернативный – предлагает передать эту функцию Министерству юстиции.

Учайкин считает, что Министерство внутренних дел просто не способно завершить эту работу. Одна из причин этого – хаотичная организация разрешительной системы и хранение большинства соответствующих документов в бумажном виде. Их все необходимо оцифровать и внести в реестр. За годы независимости около 700 тысяч украинцев получили разрешение на охотничье и травматическое оружие, в их распоряжении более 1,2 млн "стволов". Это колоссальный объем данных.

Последнее из ключевых различий "оружейных" законопроектов, по словам главы УАВО, касается вопроса выдачи наградных пистолетов. Эта проблема остро проявилась еще во времена, когда МВД возглавлял Арсен Аваков. Оказалось, что он выдал политикам, активистам и общественным деятелям более тысячи "стволов".

Некоторые из них даже становились орудием преступления. Частично исправлять ситуацию был вынужден Монастырский – в ноябре он забрал у депутата Ильи Кивы (ОПЗЖ) два пистолета, которыми его наградил еще Аваков.

Рада может решить вопрос с оборотом оружия уже в 2022 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Теперь же альтернативный проект закона предлагает вообще запретить награждение гражданских лиц пистолетами и револьверами. Основной законопроект разрешает это, но с припиской, что награждаемый должен получить удостоверение владельца оружия.

Оба документа в декабре прошли профильный комитет парламента и готовы для вынесения в зал для голосования. Проект закона от "СН" комитет рекомендовал принять, отметив его "острую необходимость". Альтернативная версия одобрения у членов правоохранительного комитета не получила. По их мнению, право граждан носить оружие влечет "слишком большие риски" и может привести к "значительным негативным последствиям".

Пока что значительные риски для граждан несет сформировавшийся в стране "черный рынок" оружия, уверяет Георгий Учайкин. Тенденций к его уменьшению он не видит.

"Ситуация (с оборотом оружия, – ред.) не стабилизируется, нет. И этого не будет пока есть "черный рынок" оружия. Искусственно созданный спрос граждан на оружие, в первую очередь для самозащиты, привел к тому, что стимулируется предложение. Сделано все, чтоб этот рынок процветал", – считает глава "Украинской ассоциации владельцев оружия".