Право собственности на технический этаж квартиры: что грозит за незаконное присвоение

РБК-Украина вместе с юристом, руководителем практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и Партнеры" Александром Колесниченко разбиралось, как правильно узаконить технический этаж и что будет, если этого не сделать.

Расширение квартиры на технический этаж особенно актуально для владельцев квартир на последних этажах, которые стремятся превратить его в дополнительную жилую площадь, создавая двухуровневые квартиры. Такой шаг может значительно повысить комфорт жизни и стоимость недвижимости, но одновременно требует тщательной подготовки и соблюдения требований законодательства.

Что такое технический этаж

Технический этаж — часть здания, где расположено оборудование и проложены инженерные сети. Эти помещения играют важную функциональную роль, обеспечивая нормальное функционирование дома. Иногда на технических этажах могут располагаться дополнительные технические помещения, доступ к которым необходим для обслуживания инженерных систем.

Александр Колесниченко отмечает, что приватизация технического этажа возможна, но при соблюдении определенных условий. Оформление техэтажа в собственность разрешается в следующих случаях:

Получение согласия других владельцев квартир в доме и согласование процесса с балансодержателем

Обеспечение технической возможности подсоединения чердака к квартире, включающей удовлетворительное состояние несущих и ограждающих конструкций, а также возможность переноса коммуникаций

Если эти условия не выполнены, присвоение технического этажа считается незаконным. Это может создать угрозу для жильцов дома и нарушить нормальное функционирование здания. Кроме того, инженерное оборудование и сети нуждаются в регулярном доступе для обслуживания, и незаконное присвоение может усложнить эти работы, поясняет юрист.

Незаконное присвоение технического этажа карается штрафами. Соседи или ОСМД могут обратиться в суд, требуя возмещения ущерба. Владельца незаконно расширенной площади могут обязать вернуть помещение в первоначальное состояние за свой счет.

Выгодно ли приватизировать техэтаж

Приватизация технического этажа может быть выгодна, поскольку это позволяет значительно увеличить жилую площадь, создав полноценную двухуровневую квартиру. Однако перед началом ремонтных работ и оформлением документов необходимо согласовать план конструкции и собрать все необходимые разрешения. Законодательство Украины дает возможность решить эти вопросы в рамках правового поля.

Существует также альтернативный вариант использования технического этажа как помещение для хранения вещей. Это может заменить амбар или подвал, и процесс приватизации будет аналогичным. Однако этот вариант не требует больших затрат на ремонт.

Узаконивание технического этажа как части квартиры может быть выгодным, но требует тщательного подхода и соблюдения законодательства.