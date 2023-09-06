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Право власності не є абсолютним: КСУ підтвердив конфіскацію ввезених без мита авто

Фото: авто без сплати мита можуть конфіскувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конституційний суд України визнав законним штраф або конфіскацію авто, ввезеного без сплати мита. Право власності не може бути абсолютним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

За даними прес-служби, предметом розгляду була стаття Митного кодексу України, якою передбачено, що:

  • "перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тисяч гривень, - ред.) або конфіскацію таких транспортних засобів".

Як зазначив КСУ, право власності не є абсолютним і може зазнавати обмежень. Проте будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі, бути спрямованим на досягнення легітимної мети та пропорційним, тобто забезпечувати "справедливий баланс" між інтересами суспільства і цим правом.

Тому закон визначив справедливу міру адміністративної відповідальності для досягнення легітимної мети, унаслідок чого суди можуть забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря.

Тому санкція Митного кодексу "створює належне нормативне підґрунтя для досягнення "справедливого балансу“ між загальним інтересом і захистом права власності та відповідає принципу верховенства права, зокрема такій його вимозі, як принцип пропорційності", зазначили в КСУ.

 

Раніше РБК-Україна розповідало, як довго авто на іноземній реєстрації можуть знаходитися в Україні без необхідності розмитнення і загалом як ввезти в Україну автомобіль з-за кордону.

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