Право собственности не абсолютно: КСУ подтвердил конфискацию ввезенных без пошлины авто

По данным пресс-службы, предметом рассмотрения была статья Таможенного кодекса Украины, предусматривающая, что:

"превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток, а так же потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, - влекут наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тысяч гривен - ред.) или конфискацию таких транспортных средств".

Как отметил КСУ, право собственности не является абсолютным и может быть ограничено. Однако любое вмешательство в право собственности должно основываться на законе, быть направленным на достижение легитимных целей и пропорциональным, то есть обеспечивать "справедливый баланс" между интересами общества и этим правом.

Поэтому закон определил справедливую меру административной ответственности для достижения легитимных целей, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на личность индивидуального и чрезмерного бремени.

Поэтому санкция Таможенного кодекса "создает надлежащую нормативную основу для достижения "справедливого баланса" между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности, такому его требованию, как принцип пропорциональности", отметили в КСУ.