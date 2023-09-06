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Право собственности не абсолютно: КСУ подтвердил конфискацию ввезенных без пошлины авто

Фото: авто без уплаты пошлин могут конфисковать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Конституционный суд Украины признал законным штраф или конфискацию авто, ввезенного без уплаты пошлины. Право собственности не может быть абсолютным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

По данным пресс-службы, предметом рассмотрения была статья Таможенного кодекса Украины, предусматривающая, что:

  • "превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток, а так же потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, - влекут наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тысяч гривен - ред.) или конфискацию таких транспортных средств".

Как отметил КСУ, право собственности не является абсолютным и может быть ограничено. Однако любое вмешательство в право собственности должно основываться на законе, быть направленным на достижение легитимных целей и пропорциональным, то есть обеспечивать "справедливый баланс" между интересами общества и этим правом.

Поэтому закон определил справедливую меру административной ответственности для достижения легитимных целей, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на личность индивидуального и чрезмерного бремени.

Поэтому санкция Таможенного кодекса "создает надлежащую нормативную основу для достижения "справедливого баланса" между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности, такому его требованию, как принцип пропорциональности", отметили в КСУ.

 

Ранее РБК-Украина рассказывало, как долго авто на иностранной регистрации могут находиться в Украине без необходимости растаможки и как ввезти в Украину автомобиль из-за рубежа.

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Конституционный суд УкраиныАвтомобильное движение