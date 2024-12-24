Право вимоги до порту "Боріваж" продали по заниженій вартості: екс-партнер Коломойського звинуватив Тігіпка

За словами Мартинова, продаж відбувся попри судову заборону та кримінальну справу, які могли перешкодити операції.

Також, за його інформацією, покупцем активів стала компанія, пов’язана з Сергієм Тігіпком, власником "Таскомбанку". Він стверджує, що "угода є частиною спільної схеми, яка дозволить Коломойському та Боголюбову уникнути наслідків майбутнього рішення Високого суду Англії".

Разом з тим він закликав владу та міжнародне співтовариство втрутитися у ситуацію, аби запобігти заподіянню збитків Україні.

Як відомо, ПриватБанк виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але самим аукціоном було передбачено зниження вартості лоту до 2 млрд грн.

Як раніше писало РБК-Україна, за приблизними оцінками експертів, порт коштує близько 15 млрд грн.

За правилами, що діяли на 5 серпня 2024 року, аукціон з пониженням вартості з 1 учасником визнавався таким, що не відбувся.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ висвітлювались дані про причетність бізнесмена Геннадія Боголюбова до спроб заволодіння портом "Боріваж" та не повертати ПриватБанку раніше отримані кредити.

У 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт "Боріваж" в 340 млн дол. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.

Напередодні проведення аукціону, колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк" Олексій Мартинов звертався з публічним зверненням до послів Великої Британії та США в Україні. Він закликав втрутитися в ситуацію щодо продажу кредитів ТОВ "Боріваж", які були видані під заставу зернового терміналу в порту "Південний". На його думку, цей процес може завдати значних збитків Україні.