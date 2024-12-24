Право требования к порту "Бориваж" продали по заниженной стоимости: экс-партнер Коломойского обвинил Тигипко

По словам Мартынова, продажа состоялась несмотря на судебный запрет и уголовное дело, которые могли помешать сделке.

Также, по его информации, покупателем активов стала компания, связанная с Сергеем Тигипко, владельцем "Таскомбанка". Он утверждает, что "сделка является частью общей схемы, которая позволит Коломойскому и Боголюбову избежать последствий будущего решения Высокого суда Англии".

Вместе с тем он призвал власти и международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить причинение ущерба Украине.

Как известно, ПриватБанк выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но самим аукционом было предусмотрено снижение стоимости лота до 2 млрд грн.

Как ранее писало РБК-Украина, по приблизительным оценкам экспертов, порт стоит около 15 млрд грн.

По правилам, действовавшим на 5 августа 2024 года, аукцион с понижением стоимости с 1 участником признавался несостоявшимся.

Напомним, ранее в СМИ освещались данные о причастности бизнесмена Геннадия Боголюбова к попыткам завладения портом "Бориваж" и не возвращать ПриватБанку ранее полученные кредиты.

В 2015 году компания PricewaterhouseCoopers оценила порт "Бориваж" в 340 млн долл. Эксперты рынка считают, что на сегодня его стоимость не упала, а наоборот увеличилась в связи с критической важностью экспорта зерна для Украины во время войны.

Накануне проведения аукциона, бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк" Алексей Мартынов обращался с публичным обращением к послам Великобритании и США в Украине. Он призвал вмешаться в ситуацию по продаже кредитов ООО "Бориваж", которые были выданы под залог зернового терминала в порту "Южный". По его мнению, этот процесс может нанести значительный ущерб Украине.