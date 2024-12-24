Право требования к порту "Бориваж" продали по заниженной стоимости: экс-партнер Коломойского обвинил Тигипко

В понедельник, 23 декабря, состоялся аукцион по продаже "Приватбанком" права требования к компании ООО "Бориваж". Аукцион состоялся при участии только 1 участника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта СЕТАМ и Facebook бывшего партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова Алексея Мартынова.
По словам Мартынова, продажа состоялась несмотря на судебный запрет и уголовное дело, которые могли помешать сделке.
Также, по его информации, покупателем активов стала компания, связанная с Сергеем Тигипко, владельцем "Таскомбанка". Он утверждает, что "сделка является частью общей схемы, которая позволит Коломойскому и Боголюбову избежать последствий будущего решения Высокого суда Англии".
Вместе с тем он призвал власти и международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить причинение ущерба Украине.
Как известно, ПриватБанк выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.
Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но самим аукционом было предусмотрено снижение стоимости лота до 2 млрд грн.
Как ранее писало РБК-Украина, по приблизительным оценкам экспертов, порт стоит около 15 млрд грн.
По правилам, действовавшим на 5 августа 2024 года, аукцион с понижением стоимости с 1 участником признавался несостоявшимся.
Напомним, ранее в СМИ освещались данные о причастности бизнесмена Геннадия Боголюбова к попыткам завладения портом "Бориваж" и не возвращать ПриватБанку ранее полученные кредиты.
В 2015 году компания PricewaterhouseCoopers оценила порт "Бориваж" в 340 млн долл. Эксперты рынка считают, что на сегодня его стоимость не упала, а наоборот увеличилась в связи с критической важностью экспорта зерна для Украины во время войны.
Накануне проведения аукциона, бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк" Алексей Мартынов обращался с публичным обращением к послам Великобритании и США в Украине. Он призвал вмешаться в ситуацию по продаже кредитов ООО "Бориваж", которые были выданы под залог зернового терминала в порту "Южный". По его мнению, этот процесс может нанести значительный ущерб Украине.
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