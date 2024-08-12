Право на відстрочку. Три випадки, коли можуть мобілізувати студента

Українське законодавство передбачає певні умови, за яких студенти можуть скористатися відстрочкою від військової служби. Однак є випадки, коли вони можуть втратити це право.

РБК-Україна разом із адвокатом Дмитром Франчуком розбиралося, чому можна втратити відстрочку та що допоможе її зберегти.

Відстрочка від призову надається студентам денної форми навчання у закладах вищої освіти до завершення їхнього навчання. Ця норма регламентується статтею 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Проте, не всі студенти, навіть ті, що навчаються на денній формі, автоматично зберігають право на відстрочку до завершення навчання.

Основні причини втрати відстрочки

Дмитро Франчук зазначає, що українське законодавство чітко визначає випадки, коли студент може втратити право на відстрочку:

Переривання навчання. Якщо студент бере академічну відпустку або відраховується з навчального закладу, його відстрочка може бути скасована. Відновити її буде можливо лише після повернення до навчання, але це не завжди гарантує автоматичне поновлення права на відстрочку.

Якщо студент бере академічну відпустку або відраховується з навчального закладу, його відстрочка може бути скасована. Відновити її буде можливо лише після повернення до навчання, але це не завжди гарантує автоматичне поновлення права на відстрочку. Зміна навчального закладу. Якщо студент вирішує перевестися до іншого закладу, але при цьому втрачає рік навчання або більше, це також може призвести до втрати відстрочки. Така ситуація може виникнути, якщо новий заклад не зараховує всі курси, пройдені в попередньому навчальному закладі.

Якщо студент вирішує перевестися до іншого закладу, але при цьому втрачає рік навчання або більше, це також може призвести до втрати відстрочки. Така ситуація може виникнути, якщо новий заклад не зараховує всі курси, пройдені в попередньому навчальному закладі. Непослідовне навчання. Студенти, які не дотримуються навчального плану, не складають сесії або мають академічну заборгованість, ризикують втратити право на відстрочку. Законодавство вимагає послідовного навчання, а порушення цього принципу може стати підставою для скасування відстрочки.

Існують випадки, коли певні органи можуть спрощувати процедуру перевірки підстав для надання відстрочки, використовуючи формальні підходи. Це може призводити до тиску на студентів, спонукаючи їх більш активно виконувати навчальні зобов’язання, навіть якщо ситуація не вимагає такого підходу.

"Часто студенти та навіть деякі працівники навчальних закладів не мають достатньої інформації про законодавство та внутрішні нормативні акти, що регулюють питання відстрочки від мобілізації. У результаті виникає плутанина, і студенти можуть втратити відстрочку через непорозуміння або невчасне подання документів", – говорить Дмитро Франчук.

Як не втратити відстрочку

Юрист пояснює, для того, щоб уникнути проблем із відстрочкою, студентам варто дотримуватися кількох рекомендацій.