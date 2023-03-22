Право на ремонт. В ЄС розробили нові правила щодо гарантії на техніку

Сьогодні, 22 березня, Європейська комісія прийняла нову пропозицію, що спростить ремонт електроніки для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

"Протягом останніх десятиліть заміні часто надавався пріоритет над ремонтом, коли вироби виходили з ладу, і споживачі не отримували достатніх стимулів для ремонту своїх товарів після закінчення терміну юридичної гарантії. Ця пропозиція спростить і здешевить споживачам ремонт, а не заміну товарів", - повідомили в Єврокомісії.

За їх словами, сьогоднішня пропозиція гарантує, що більше продуктів ремонтуватиметься в рамках юридичної гарантії, а споживачі матимуть простіші та дешевші варіанти ремонту технічно придатних для ремонту продуктів, наприклад, пилососів або незабаром планшетів і смартфонів, коли законна гарантія закінчиться або коли товар більше не працює внаслідок зносу.

"Ця пропозиція запроваджує нове «право на ремонт» для споживачів, як у межах, так і поза законом", - наголосили в комісії.

У рамках юридичної гарантії продавці повинні будуть пропонувати ремонт у всіх випадках, якщо він дешевший ніж заміна. Крім юридичної гарантії, споживачам буде доступний новий набір прав і інструментів, які допоможуть зробити ремонт простим і доступним варіантом:

Право споживачів вимагати ремонту від виробників.для продуктів, які технічно ремонтуються відповідно до законодавства ЄС, як-от пральна машина чи телевізор.

Зобов'язання виробників інформувати споживачів про товари, які вони зобов'язані ремонтувати самостійно.

Онлайн-платформа пошуку партнерів для ремонту, щоб зв’язати споживачів із ремонтниками та продавцями відремонтованих товарів у їхньому регіоні.

Європейська форма інформації про ремонт, яку споживачі зможуть запитувати у будь-якого ремонтника, забезпечуючи прозорість умов і ціни ремонту, а також полегшуючи споживачам порівняння пропозицій щодо ремонту.

Європейський стандарт якості для ремонтних послуг буде розроблено, щоб допомогти споживачам визначити ремонтників, які зобов’язуються підвищити якість.

"Крім того, збільшення попиту призведе до стимулювання сектору ремонту, водночас стимулюючи виробників і продавців до розробки більш стійких бізнес-моделей", - підкреслили в Єврокомісії.

Тепер для затвердження пропозиція Комісії має бути прийнята Європейським парламентом і Радою.

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