Право на ремонт. В ЄС розробили нові правила щодо гарантії на техніку
Сьогодні, 22 березня, Європейська комісія прийняла нову пропозицію, що спростить ремонт електроніки для споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.
"Протягом останніх десятиліть заміні часто надавався пріоритет над ремонтом, коли вироби виходили з ладу, і споживачі не отримували достатніх стимулів для ремонту своїх товарів після закінчення терміну юридичної гарантії. Ця пропозиція спростить і здешевить споживачам ремонт, а не заміну товарів", - повідомили в Єврокомісії.
За їх словами, сьогоднішня пропозиція гарантує, що більше продуктів ремонтуватиметься в рамках юридичної гарантії, а споживачі матимуть простіші та дешевші варіанти ремонту технічно придатних для ремонту продуктів, наприклад, пилососів або незабаром планшетів і смартфонів, коли законна гарантія закінчиться або коли товар більше не працює внаслідок зносу.
"Ця пропозиція запроваджує нове «право на ремонт» для споживачів, як у межах, так і поза законом", - наголосили в комісії.
У рамках юридичної гарантії продавці повинні будуть пропонувати ремонт у всіх випадках, якщо він дешевший ніж заміна. Крім юридичної гарантії, споживачам буде доступний новий набір прав і інструментів, які допоможуть зробити ремонт простим і доступним варіантом:
- Право споживачів вимагати ремонту від виробників.для продуктів, які технічно ремонтуються відповідно до законодавства ЄС, як-от пральна машина чи телевізор.
- Зобов'язання виробників інформувати споживачів про товари, які вони зобов'язані ремонтувати самостійно.
- Онлайн-платформа пошуку партнерів для ремонту, щоб зв’язати споживачів із ремонтниками та продавцями відремонтованих товарів у їхньому регіоні.
- Європейська форма інформації про ремонт, яку споживачі зможуть запитувати у будь-якого ремонтника, забезпечуючи прозорість умов і ціни ремонту, а також полегшуючи споживачам порівняння пропозицій щодо ремонту.
- Європейський стандарт якості для ремонтних послуг буде розроблено, щоб допомогти споживачам визначити ремонтників, які зобов’язуються підвищити якість.
"Крім того, збільшення попиту призведе до стимулювання сектору ремонту, водночас стимулюючи виробників і продавців до розробки більш стійких бізнес-моделей", - підкреслили в Єврокомісії.
Тепер для затвердження пропозиція Комісії має бути прийнята Європейським парламентом і Радою.
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