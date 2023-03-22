Право на ремонт. В ЕС разработали новые правила по гарантии на технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

"В течение последних десятилетий замене часто придавался приоритет над ремонтом, когда изделия выходили из строя, и потребители не получали достаточных стимулов для ремонта своих товаров по истечении срока юридической гарантии. Это предложение упростит и удешевит потребителям ремонт , а не замену товаров", - сообщили в Еврокомиссии.

По их словам, сегодняшнее предложение гарантирует, что больше продуктов будет ремонтироваться в рамках юридической гарантии, а потребители будут иметь более простые и дешевые варианты ремонта технически пригодных для ремонта продуктов, например пылесосов или в скором времени планшетов и смартфонов, когда законная гарантия закончится или когда товар больше не работает вследствие износа.

"Это предложение вводит новое "право на ремонт" для потребителей, как в пределах, так и вне закона", - подчеркнули в комиссии.

В рамках юридической гарантии продавцы должны будут предлагать ремонт во всех случаях, если он дешевле чем замена. Помимо юридической гарантии потребителям будет доступен новый набор прав и инструментов, которые помогут сделать ремонт простым и доступным вариантом:

Право потребителей требовать ремонта от производителей, для продуктов, технически ремонтируемых в соответствии с законодательством ЕС, таких, как стиральная машина или телевизор.

Обязательство производителей информировать потребителей о товарах, которые они обязаны ремонтировать самостоятельно.

Онлайн-платформа поиска партнеров по ремонту, чтобы связать потребителей с ремонтниками и продавцами отремонтированных товаров в их регионе.

Европейская форма информации о ремонте, которую потребители смогут запрашивать у любого ремонтника, обеспечивая прозрачность условий и цены ремонта, а также облегчая потребителям сравнение предложений по ремонту.

Европейский стандарт качества ремонтных услуг будет разработан, чтобы помочь потребителям определить ремонтников, которые обязуются повысить качество.

"Кроме того, увеличение спроса приведет к стимулированию сектора ремонта, в то же время стимулируя производителей и продавцов к разработке более устойчивых бизнес-моделей", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Теперь для утверждения предложение Комиссии должно быть принято Европейским парламентом и Советом.

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