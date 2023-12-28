Не право, а обов'язок. Що загрожуватиме за неявку до ТЦК: пояснення адвоката

Заборона виїзду за кордон і зупинка пільг. Що буде за неявку до ТЦК

У разі прийняття закону на військовозобов'язаних, якщо ті ухиляються від мобілізації, покладуть велика кількість зобов'язань. Наслідки схожі як при тих, що настають, якщо чоловік ухиляється від виплат аліментів.

Які обмеження пропонують запровадити:

заборону виїзду за кордон;

заборону проводити операції з рухомим та нерухомим майном;

обмеження у праві керувати транспортним засобом, а також отримання водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися грошима та іншими цінностями;

відмову у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави.

"По суті це заборона вчиняти будь-які правочини. Наприклад, на картковий рахунок будуть поступати кошти, однак людина не зможе ними скористатися. Також, якщо вам треба, відкрити кредитний договір з метою подальшого введення бізнесу, банки вам відмовлять. Якщо захочете продати нерухомість або рухоме майно, на це теж буде накладена заборона", – каже Катерина Аніщенко.

За словами співрозмовниці, заборона буде діяти рівно до того часу, поки людина не з'явиться до військкомату і не сплатить адміністративний штраф за несвоєчасну явку, і не стане на військовий облік. Лише в такому випадку заборону знімуть відповідним дорученням начальника військкомату.

Фото: Одна із заборон за неявку до ТЦК за повісткою – відмова у підписанні кредитних договорів (колаж РБК-Україна)

На цей момент штраф за неявку до військкомату може варіюватися від 1800 до 5 000 гривень.

"З яких переконань начальник військкомату виносить ту чи іншу суму штрафу, мені не зрозуміло, і вам не надасть на це питання відповіді жоден адвокат. Буквально сьогодні спілкувалася з одним із клієнтів: він сказав, що на нього за першу неявку по повістці наклали штраф 5 100 гривень, і він не розуміє, за що. Адвокату йому сказати нічого. Аналогічно розмір штрафів з можливим прийняттям нових норм також збільшується, але якоїсь чіткої грошової суми штрафу не передбачено. Тому буде ось така розбіжність в сумах", – каже вона.

Зараз в Україні пропонується внести низку змін до багатьох законів, не лише до закону "Про мобілізацію". А також – до закону "Про військову службу військовий обов'язок", і до Кодексу законів про працю, і "Про місцеве самоврядування".

За словами адвоката, оскаржувати рішення про заборону користуватися рахунками та інші заборони не буде сенсу, адже оскаржити таке рішення не буде можливості.

"Вказаний проект закону, у випадку якщо буде прийнятий за основу і в цілому в тій редакції, яку ми всі бачили, накладає саме низку обов'язків, а не право. І у разі їх невиконання з'являються наслідки. Тобто це не право – з'являтися до ТЦК чи ні. Тут вибору немає, і тому оскаржити це неможливо", – пояснює вона.