Не право, а обязанность. Что будет грозить за неявку в ТЦК: объяснение адвоката

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Проект закона вызвал активные дискуссии в обществе.
В проекте закона на военнообязанных возложено большое количество обязательств. Также усиливаются правовые последствия за их несоблюдение. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.
В случае принятия закона на военнообязанных, если они уклоняются от мобилизации, возложат большое количество обязательств. Последствия похожие на те, которые наступают, если мужчина уклоняется от выплат алиментов.
Какие ограничения предлагают ввести:
"По сути это запрет совершать какие-либо сделки. Например, на карточный счет будут поступать средства, однако человек не сможет ими воспользоваться. Также, если вам нужно открыть кредитный договор с целью дальнейшего введения бизнеса, банки вам откажут. Если захотите продать недвижимость или движимое имущество, на это тоже будет наложен запрет", – говорит Катерина Анищенко.
По словам собеседницы, запрет будет действовать ровно до тех пор, пока человек не явится в военкомат и не оплатит административный штраф за несвоевременную явку и не станет на военный учет. Только в таком случае запрет снимут соответствующим поручением начальника военкомата.
Фото: Один из запретов за неявку в ТЦК по повестке – отказ в подписании кредитных договоров (коллаж РБК-Украина)
На данный момент штраф за неявку в военкомат может варьироваться от 1800 до 5 000 гривен.
"По каким убеждениям начальник военкомата выносит ту или иную сумму штрафа, мне непонятно, и вам не предоставит на этот вопрос ответ ни один адвокат. Буквально сегодня общалась с одним из клиентов: он сказал, что на него за первую неявку по повестке наложили штраф 5 100 гривен, и он не понимает, за что. Адвокату ему сказать нечего. Аналогично размер штрафов с возможным принятием новых норм также увеличивается, но какой-то четкой денежной суммы штрафа не предусмотрено. Поэтому будет вот такое расхождение в суммах", – говорит она.
Сейчас в Украине предлагается внести ряд изменений во многие законы, не только в закон "О мобилизации". А также – в закон "О военной службе воинский долг", и в Кодекс законов о труде, и "О местном самоуправлении".
По словам адвоката, обжаловать решение о запрете пользоваться счетами и другие запреты не будет смысла, ведь обжаловать такое решение не будет возможности.
"Указанный проект закона, в случае если будет принят за основу и в целом в той редакции, которую мы все видели, накладывает именно ряд обязанностей, а не право. В случае их невыполнения появляются последствия. То есть это не право – являться в ТЦК или нет. Здесь выбора нет, и поэтому обжаловать это невозможно", – объясняет она.
Отметим, сейчас ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации мужчинам, воспитывающим ребенка самостоятельно. Адвокат объяснила РБК-Украина, какие документы помогут доказать ТЦК, что мужчина воспитывает ребенка сам.
Также президент Владимир Зеленский говорил, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.
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