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У правлячій партії Грузії знову виступили за безвіз з Росією

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Тбілісі, Четвер 23 березня 2023 16:17
У правлячій партії Грузії знову виступили за безвіз з Росією Фото: мер Тбілісі та генеральний секретар "Грузинської мрії" Каха Каладзе (facebook com kala kaladze)
Автор: Наталія Юрченко

У правлячій партії Грузії виступають за скасовування Росією віз для громадян Грузії, а також пропонують відновити пряме авіасполучення.

Про це заявив мер Тбілісі та генеральний секретар "Грузинської мрії" Каха Каладзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия".

"Це все було зроблено в односторонньому порядку, було введено санкції проти нашої країни та народу. Вирішувати їм. Якщо вони ухвалять таке рішення, ми вітаємо хоч прямі польоти та хоч безвізовий режим для наших громадян", - сказав він.

Варто зазначити, що нещодавно глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що Росія та Грузія розглядають можливість поновлення авіасполучення, а РФ навіть може скасувати візи.

"Мушу сказати, що ми з вами на порозі цих рішень", - заявив він.

Раніше уряд Грузії вже заявляв про намір відновити авіасполучення з Росією. Проте президент Саломі Зурабішвілі виступила проти.

Також нагадаємо, на початку березня в Грузії кілька днів поспіль тривали протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Після тривалих мітингів правляча партія "Грузинська мрія" все ж таки відхилила скандальний законопроект про "іноагентів" у парламенті.

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