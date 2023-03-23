В правящей партии Грузии вновь выступили за безвиз с Россией

В правящей партии Грузии выступают за отмену Россией виз для граждан Грузии, а также предлагают возобновить прямое авиасообщение.

Об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

"Это все было сделано в одностороннем порядке, были введены санкции против нашей страны и народа. Решать им. Если они примут такое решение, мы приветствуем хоть прямые полеты и хоть безвизовый режим для наших граждан", - сказал он.

Стоит отметить, что недавно глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия рассматривают возможность возобновления авиасообщения, а РФ даже может отменить визы.

"Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений", - заявил он.

Ранее правительство Грузии уже заявляло о намерение возобновить авиасообщение с Россией. Однако президент Саломе Зурабишвили выступила против.

Также напомним, в начале марта в Грузии несколько дней подряд продолжались протесты против закона об "иноагентах", которые сопровождались стычками с полицией.

После длительных митингов правящая партия "Грузинская мечта" все же отклонила скандальный законопроект об "иноагентах" в парламенте.

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