Правляча партія Австрії звинуватила опозицію в роботі на Кремль

"Австрійська партія свободи перетворилася на інструмент Кремля для пропаганди в нашій країні і в Європі. Тому вона відіграє особливу роль у кампанії Росії щодо дестабілізації ситуації в Європі", - сказав Штокер.

Як приклад, він навів розповсюдження партією 280 прес-релізів, в яких вимагалося скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Що ще робить партія

"З початку агресивної війни FPÖ подала 8 проєктів резолюцій, спрямованих на скасування санкцій, - це основна мета, яку FPÖ ставить", - зазначив він.

Генсек ÖVP, яким є федеральний канцлер Карл Негаммер, вказав на очевидність зв'язку Партії свободи з Кремлем.

За його словами, також варто зазначити, що FPÖ раніше "ухвалила угоду про дружбу з диктаторською партією Путіна "Єдина Росія", що також підкреслює політичну позицію партії та Кікля щодо цієї теми.

Австрія у війні в Україні

Австрія підтримує Україну, накладаючи санкції на РФ та допомагаючи нашій країні різними способами - наприклад, розмінуванням у рамках "програми підтримки для України" від ОБСЄ.

Крім цього, країна заморозила 2 млрд євро російських активів.

Також президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що всіляко буде підтримувати Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.

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