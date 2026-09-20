Правий берег Києва може накрити димом через пожежі в Київській області

У міській адміністрації попередили, що через пожежі в області на правому березі Києва може з'являтися дим і відчуватися запах гарі.

У разі появи запаху диму мешканцям столиці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

зачинити вікна;

за можливості скоротити час перебування на вулиці;

утриматися від інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі.

Водночас ситуація з якістю повітря наразі не оцінюється як небезпечна. За даними датчиків моніторингу, на південно-західних околицях Києва стан повітря залишається задовільним.

Це означає, що показники якості повітря перебувають у межах норми, тому для більшості людей загрози для здоров'я немає.

Водночас люди, які чутливі до забруднення повітря або мають захворювання дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт.