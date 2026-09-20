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Правий берег Києва може накрити димом через пожежі в Київській області

12:41 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники та поліцейські працюють на місці пожежі в Києві (Getty Images)

Пожежі в Київській області можуть вплинути на повітря у столиці. На правому березі Києва прогнозують можливе задимлення та запах гарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У міській адміністрації попередили, що через пожежі в області на правому березі Києва може з'являтися дим і відчуватися запах гарі.

У разі появи запаху диму мешканцям столиці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

  • зачинити вікна;
  • за можливості скоротити час перебування на вулиці;
  • утриматися від інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі.

Водночас ситуація з якістю повітря наразі не оцінюється як небезпечна. За даними датчиків моніторингу, на південно-західних околицях Києва стан повітря залишається задовільним.

Це означає, що показники якості повітря перебувають у межах норми, тому для більшості людей загрози для здоров'я немає.

Водночас люди, які чутливі до забруднення повітря або мають захворювання дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт.

Нагадуємо, що з 10 вересня у Києві діють нові правила роботи метро залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня "зелена" гілка працює без обмежень, зокрема через Південний міст.

За червоного рівня рух наземною ділянкою припиняється, а поїзди курсують окремо між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір".

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