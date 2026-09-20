Правый берег Киева может накрыть дымом из-за пожаров в Киевской области

Пожары в Киевской области могут повлиять на воздух в столице. На правом берегу Киева прогнозируют возможное задымление и запах гари.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В городской администрации предупредили, что из-за пожаров в области на правом берегу Киева может появляться дым и ощущаться запах гари.
В случае появления запаха дыма жителям столицы рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
В то же время, ситуация с качеством воздуха пока не оценивается как опасная. По данным датчиков мониторинга, на юго-западных окрестностях Киева состояние воздуха остается удовлетворительным.
Это означает, что показатели качества воздуха находятся в пределах нормы, поэтому большинству людей угрозы для здоровья нет.
В то же время люди, чувствительные к загрязнению воздуха или болезни дыхательной системы, могут испытывать незначительный дискомфорт.
Напомним, что с 10 сентября в Киеве действуют новые правила работы метро в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне "зеленая" ветвь работает без ограничений, в частности через Южный мост.
При красном уровне движение по наземному участку прекращается, а поезда курсируют отдельно между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор".