Правий берег Києва може накрити димом через пожежі в Київській області
Пожежі в Київській області можуть вплинути на повітря у столиці. На правому березі Києва прогнозують можливе задимлення та запах гарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У міській адміністрації попередили, що через пожежі в області на правому березі Києва може з'являтися дим і відчуватися запах гарі.
У разі появи запаху диму мешканцям столиці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:
- зачинити вікна;
- за можливості скоротити час перебування на вулиці;
- утриматися від інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі.
Водночас ситуація з якістю повітря наразі не оцінюється як небезпечна. За даними датчиків моніторингу, на південно-західних околицях Києва стан повітря залишається задовільним.
Це означає, що показники якості повітря перебувають у межах норми, тому для більшості людей загрози для здоров'я немає.
Водночас люди, які чутливі до забруднення повітря або мають захворювання дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт.
Нагадуємо, що з 10 вересня у Києві діють нові правила роботи метро залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня "зелена" гілка працює без обмежень, зокрема через Південний міст.
За червоного рівня рух наземною ділянкою припиняється, а поїзди курсують окремо між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір".