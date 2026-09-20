Правый берег Киева может накрыть дымом из-за пожаров в Киевской области

Пожары в Киевской области могут повлиять на воздух в столице. На правом берегу Киева прогнозируют возможное задымление и запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В городской администрации предупредили, что из-за пожаров в области на правом берегу Киева может появляться дым и ощущаться запах гари.

В случае появления запаха дыма жителям столицы рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

закрыть окна;

по возможности сократить время пребывания на улице;

удержаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.

В то же время, ситуация с качеством воздуха пока не оценивается как опасная. По данным датчиков мониторинга, на юго-западных окрестностях Киева состояние воздуха остается удовлетворительным.

Это означает, что показатели качества воздуха находятся в пределах нормы, поэтому большинству людей угрозы для здоровья нет.

В то же время люди, чувствительные к загрязнению воздуха или болезни дыхательной системы, могут испытывать незначительный дискомфорт.