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Правый берег Киева может накрыть дымом из-за пожаров в Киевской области

12:41 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Правый берег Киева может накрыть дымом из-за пожаров в Киевской области Фото: спасатели и полицейские работают на месте пожара в Киеве (Getty Images)
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Пожары в Киевской области могут повлиять на воздух в столице. На правом берегу Киева прогнозируют возможное задымление и запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В городской администрации предупредили, что из-за пожаров в области на правом берегу Киева может появляться дым и ощущаться запах гари.

В случае появления запаха дыма жителям столицы рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

  • закрыть окна;
  • по возможности сократить время пребывания на улице;
  • удержаться от интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.

В то же время, ситуация с качеством воздуха пока не оценивается как опасная. По данным датчиков мониторинга, на юго-западных окрестностях Киева состояние воздуха остается удовлетворительным.

Это означает, что показатели качества воздуха находятся в пределах нормы, поэтому большинству людей угрозы для здоровья нет.

В то же время люди, чувствительные к загрязнению воздуха или болезни дыхательной системы, могут испытывать незначительный дискомфорт.

Напомним, что с 10 сентября в Киеве действуют новые правила работы метро в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне "зеленая" ветвь работает без ограничений, в частности через Южный мост.

При красном уровне движение по наземному участку прекращается, а поезда курсируют отдельно между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор".

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