Правительство запускает ипотеку под 3%, но пока не для всех
С 1 октября правительство запускает программу "Доступная ипотека", благодаря которой ставка для определенных категорий украинцев будет составлять 3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.
Программа будет доступна для четырех категорий граждан:
- Военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны;
- Медиков;
- Учителей и педагогических работников;
- Ученых.
Ставка по ипотеке составит 3%, а ее срок будет до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья.
Отмечается, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет льготной, но составит 7% годовых.
Шмигаль добавил, что программа позволит активизировать новое строительство и существенно будет способствовать восстановлению экономики.
"Наша цель - чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье", - сказал он.
Напомним, правительство разрешило банкам на время военного положения поднять ставку до 20% по новым кредитам.
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