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Правительство запускает ипотеку под 3%, но пока не для всех

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 17:15
Правительство запускает ипотеку под 3%, но пока не для всех Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр (kmu gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

С 1 октября правительство запускает программу "Доступная ипотека", благодаря которой ставка для определенных категорий украинцев будет составлять 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

Программа будет доступна для четырех категорий граждан:

  • Военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны;
  • Медиков;
  • Учителей и педагогических работников;
  • Ученых.

Ставка по ипотеке составит 3%, а ее срок будет до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья.

Отмечается, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет льготной, но составит 7% годовых.

Шмигаль добавил, что программа позволит активизировать новое строительство и существенно будет способствовать восстановлению экономики.

"Наша цель - чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье", - сказал он.

Напомним, правительство разрешило банкам на время военного положения поднять ставку до 20% по новым кредитам.

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