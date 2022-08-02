Уряд запускає іпотеку під 3%, але поки не для всіх
З 1 жовтня уряд запускає програму "Доступна іпотека", завдяки якій ставка для певних категорій українців складатиме 3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.
Програма буде доступною для чотирьох категорій громадян:
- Військовослужбовців за контрактом та працівників сектору безпеки та оборони;
- Медиків;
- Вчителів та педагогічних працівників;
- Науковців.
Ставка за іпотекою складатиме 3%, а її термін буде до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла.
Зазначено, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка також буде пільговою, але складатиме 7% річних.
Шмигаль додав, що програма дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки.
"Наша мета - аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло", - сказав він.
Нагадаємо, уряд дозволив банкам на час воєнного стану підняти ставку до 20% за новими кредитами.
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