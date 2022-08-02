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Уряд запускає іпотеку під 3%, але поки не для всіх

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Вівторок 02 серпня 2022 17:15
Уряд запускає іпотеку під 3%, але поки не для всіх Фото: Денис Шмигаль, прем’єр-міністр (kmu gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З 1 жовтня уряд запускає програму "Доступна іпотека", завдяки якій ставка для певних категорій українців складатиме 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

Програма буде доступною для чотирьох категорій громадян:

  • Військовослужбовців за контрактом та працівників сектору безпеки та оборони;
  • Медиків;
  • Вчителів та педагогічних працівників;
  • Науковців.

Ставка за іпотекою складатиме 3%, а її термін буде до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла.

Зазначено, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка також буде пільговою, але складатиме 7% річних.

Шмигаль додав, що програма дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки.

"Наша мета - аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло", - сказав він.

Нагадаємо, уряд дозволив банкам на час воєнного стану підняти ставку до 20% за новими кредитами.

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Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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