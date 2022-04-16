Правительство запретило госслужащим работать дистанционно из-за границы

Кабинет министров одобрил постановление об организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения. Работа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 апреля 2022 г. № 440 .

Документом установлено, что в период военного положения для государственных служащих и работников государственного органа, которые находятся на территории Украины, по решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться удаленная работа при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей.

Работа государственных служащих и работников государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.

"В случае пребывания государственного служащего или работника государственного органа в рабочее время в Украине за пределами рабочего места без решения руководителя государственной службы, или за рубежом, кроме пребывания в служебной командировке, оформленной в установленном порядке, к ним может быть применено дисциплинарное взыскание в соответствии с законом", - говорится в постановлении.