UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство запретило госслужащим работать дистанционно из-за границы

Фото: Кабмин запретил госслужащим работать дистанционно из-за рубежа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил постановление об организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения. Работа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 апреля 2022 г. № 440.

Документом установлено, что в период военного положения для государственных служащих и работников государственного органа, которые находятся на территории Украины, по решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться удаленная работа при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей.

Работа государственных служащих и работников государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.

"В случае пребывания государственного служащего или работника государственного органа в рабочее время в Украине за пределами рабочего места без решения руководителя государственной службы, или за рубежом, кроме пребывания в служебной командировке, оформленной в установленном порядке, к ним может быть применено дисциплинарное взыскание в соответствии с законом", - говорится в постановлении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины