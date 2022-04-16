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Уряд заборонив держслужбовцям працювати дистанційно з-за кордону

Фото: Кабмін заборонив держслужбовцям працювати дистанційно з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив постанову щодо організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану. Робота за межами України допускається лише у разі службового відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 12 квітня 2022 р. № 440.

Документом встановлено, що у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.

Робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

"У разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону", - йдеться в постанові.

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Кабінет Міністрів України