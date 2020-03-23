Правительство запретило экспорт спирта из Украины

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение до 1 июня 2020 года запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины", - сообщил премьер.

Ранее государственное предприятие "Укрспирт" временно приостановило экспорт спирта из-за пандемии коронавируса. Как заявили на предприятии, "Укрспирт" возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 23 марта на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях из-за коронавируса в Украине. Чрезвычайная ситуация объявлена в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Илья Емец попросил Верховную раду ввести чрезвычайное положение. Для того, чтобы решение было принято, в кратчайшие сроки, необходимо внеочередное заседание.