Уряд виділяє по 100 тис. гривень сім'ям політв'язнів

Кабмін ухвалив рішення для підтримки сімей українських політв'язнів

Кабінет міністрів України виділяє по 100 тис. гривень сім'ям політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах і на окупованих територіях. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що таке рішення приймається в рамках політики підтримки українців на окупованих територій та політв'язнів. Він також зазначив, що уряд буде допомагати їх сім'ям, а також надавати підтримку у звільненні українців.

"Російська агресія триває. Українська земля сьогодні захоплена. Люди в окупації. Треба пам'ятати про кожного, хто страждає від обмеження прав. Ми приймаємо рішення про підтримку сімей політичних в'язнів і виділяємо по 100 тис. гривень", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що Російська Федерація планує і далі використовувати українських політв'язнів для торгу, шантажу і в брудних політичних іграх.