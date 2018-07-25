РФ планирует и дальше использовать политзаключенных для торга, - Геращенко

РФ до сих пор не дала ни одного ответа на предложение обменять 36 россиян на украинских политзаключенных

Россия планирует и дальше использовать украинских политзаключенных для торга и шантажа и в грязных политических играх. Об этом заявила первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

Нардеп отметила, что РФ до сих пор не дала ни одного ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах.

Мінськ. Було гаряче. Україна підняла як пріорітетні наступні питання. Перше: порушення режиму тиші з боку ОРДЛО , попри... Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 25 липня 2018 р.

"Гуманитарная подгруппа. Российская Федерация так и не дала ни одного ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на наших в российских тюрьмах. Ни устного, ни письменного. Что свидетельствует о том, что РФ ее граждане не нужны. Полностью контролируемые РФ представители ОРДЛО заявили, что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком, в очередной раз таким образом пытаясь выполнить заказ Кремля по коррекции состава группы", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что ни Москва, ни ОБСЕ, ни "марионетки Кремля" никак не смогут повлиять на определение Украиной своих переговорщиков, поскольку определять их - суверенное право нашего государства.

Геращенко отметила, что Кремль еще не готов отдать украинских политзаключенных, поскольку хочет и в дальнейшем использовать этот вопрос как козырь.

"Кремль пока не готов отдавать ни украинцев, которые находится в тюрьмах РФ, ни украинцев на оккупированных Донбассе и в Крыму. Москва еще не составила цену, что требовать за этот козырь, и планирует и дальше использовать вопрос заложников для торга, шантажа и в грязных политических играх", - отметила она.

Украина в очередной раз требует от России предоставить независимым врачам и МККК доступ к украинским пленникам в РФ.

"Мы требуем от полноценного участника минского процесса - РФ - доступа независимых врачей и МККК к Сенцову, Балуху, Сущенко, Грибу, похищенному в Луганске, осужденному в Ростове и отправленному в Сибирь Сизановичу, Кольченку, Карпюку, Клиху, другим", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что сейчас по многим украинским политзаключенным, содержащимся в России, поступает тревожная информация о состоянии их здоровья.