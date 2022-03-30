Правительство выделило из госбюджета 1 млрд гривен для Нацгвардии и пограничников

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел из резервного фонда государственного бюджета 1 млрд гривен. Средства будут направлены для Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 29 марта 2022 г. № 252-р .

Напомним, Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Средства в размере 50,864 млрд гривен переданы в резервный фонд госбюджета.

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