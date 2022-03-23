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Правительство выделило на армию еще 10 млрд гривен

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Украина, Среда 23 марта 2022 08:22
Правительство выделило на армию еще 10 млрд гривен Фото: правительство выделило Минобороны 10 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству обороны 10 млрд гривен по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования". Средства пойдут на закупку вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 21 марта 2022 г. № 234-р.

"Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в решении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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