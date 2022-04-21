Правительство выделило 2,7 млрд гривен собственникам жилья за бесплатное размещение беженцев

Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для покрытия расходов за март 2022 года собственников жилых помещений частного жилого фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц. Средства предоставляются областным военным администрациям из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 19 апреля 2022 г. № 298-р .

Напомним, Кабинет министров решил возместить коммунальные расходы бюджетам громад, которые бесплатно будут принимать переселенцев.

в том числе:

"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов собственникам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - говорится в документе.

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