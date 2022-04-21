Правительство выделило 2,7 млрд гривен собственникам жилья за бесплатное размещение беженцев

Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для покрытия расходов за март 2022 года собственников жилых помещений частного жилого фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц. Средства предоставляются областным военным администрациям из резервного фонда государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 19 апреля 2022 г. № 298-р.
"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов собственникам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - говорится в документе.
|
Областная государственная администрация (областная военная администрация)
|
Объем расходов, гривен
|
Всего
|
2 742 960
|
в том числе:
|
|
Винницкая облгосадминистрация
|
63 960
|
Волынская облгосадминистрация
|
131 895
|
Днепропетровская облгосадминистрация
|
63 690
|
Донецкая облгосадминистрация
|
4 770
|
Житомирская облгосадминистрация
|
258 750
|
Закарпатская облгосадминистрация
|
191 940
|
Запорожская облгосадминистрация
|
1 080
|
Ивано-Франковская облгосадминистрация
|
121 335
|
Киевская облгосадминистрация
|
94 590
|
Кировоградская облгосадминистрация
|
313 770
|
Львовская облгосадминистрация
|
192 615
|
Николаевская облгосадминистрация
|
21 870
|
Одесская облгосадминистрация
|
41 880
|
Полтавская облгосадминистрация
|
155 835
|
Ровенская облгосадминистрация
|
60 210
|
Сумская облгосадминистрация
|
77 850
|
Тернопольская облгосадминистрация
|
213 930
|
Харьковская облгосадминистрация
|
360
|
Хмельницкая облгосадминистрация
|
297 210
|
Черкасская облгосадминистрация
|
344 850
|
Черновицкая облгосадминистрация
|
90 570
Напомним, Кабинет министров решил возместить коммунальные расходы бюджетам громад, которые бесплатно будут принимать переселенцев.
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