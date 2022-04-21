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Правительство выделило 2,7 млрд гривен собственникам жилья за бесплатное размещение беженцев

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 13:05
Правительство выделило 2,7 млрд гривен собственникам жилья за бесплатное размещение беженцев Фото: компенсации получат собственники жилья, которые безвозмездно размещали беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для покрытия расходов за март 2022 года собственников жилых помещений частного жилого фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц. Средства предоставляются областным военным администрациям из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 19 апреля 2022 г. № 298-р.

"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов собственникам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - говорится в документе.

Областная государственная администрация (областная военная администрация)

Объем расходов, гривен

Всего

2 742 960

в том числе:

Винницкая облгосадминистрация

63 960

Волынская облгосадминистрация

131 895

Днепропетровская облгосадминистрация

63 690

Донецкая облгосадминистрация

4 770

Житомирская облгосадминистрация

258 750

Закарпатская облгосадминистрация

191 940

Запорожская облгосадминистрация

1 080

Ивано-Франковская облгосадминистрация

121 335

Киевская облгосадминистрация

94 590

Кировоградская облгосадминистрация

313 770

Львовская облгосадминистрация

192 615

Николаевская облгосадминистрация

21 870

Одесская облгосадминистрация

41 880

Полтавская облгосадминистрация

155 835

Ровенская облгосадминистрация

60 210

Сумская облгосадминистрация

77 850

Тернопольская облгосадминистрация

213 930

Харьковская облгосадминистрация

360

Хмельницкая облгосадминистрация

297 210

Черкасская облгосадминистрация

344 850

Черновицкая облгосадминистрация

90 570

Напомним, Кабинет министров решил возместить коммунальные расходы бюджетам громад, которые бесплатно будут принимать переселенцев.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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