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Правительство выбрало временного главу Гостаможни

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 11:04
Правительство выбрало временного главу Гостаможни Фото: Кабмин избрал временного главу Гостаможни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров избрал временно исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы. Им стал Вячеслав Демченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

"Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в документе.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении Вячеслава Демченко с должности начальника управления разведки Государственной пограничной службы.

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Кабинет Министров Украины Государственная таможенная служба
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