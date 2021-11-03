Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника управления разведки Государственной пограничной службы. До сегодняшнего дня эту должность занимал Вячеслав Демченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте изданного президентом указа.