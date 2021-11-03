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Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы

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Среда 03 ноября 2021 16:15
Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника управления разведки Государственной пограничной службы. До сегодняшнего дня эту должность занимал Вячеслав Демченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте изданного президентом указа.

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Владимир Зеленский Государственная пограничная служба
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