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Уряд обрав тимчасового очільника Держмитниці

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 11:04
Уряд обрав тимчасового очільника Держмитниці Фото: Кабмін обрав тимчасового очільника Держмитниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів обрав тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної митної служби. Ним став В'ячеслав Демченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження уряду.

"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов’язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення В'ячеслава Демченка з посади начальника управління розвідки Державної прикордонної служби.

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Кабінет Міністрів України Державна митна служба
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