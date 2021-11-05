Уряд обрав тимчасового очільника Держмитниці
Фото: Кабмін обрав тимчасового очільника Держмитниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів обрав тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної митної служби. Ним став В'ячеслав Демченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження уряду.
"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов’язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться в документі.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення В'ячеслава Демченка з посади начальника управління розвідки Державної прикордонної служби.