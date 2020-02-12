Правительство ввело электронную акцизную марку

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Электронная акцизная марка заработает не позднее 1 мая

Кабинет министров Украины на заседании 12 февраля принял решение ввести электронную акцизную марку. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, правительство приняло два документа, которые позволяют внедрить электронную акцизную марку.

"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - заявил Гончарук.

Отметим, в 5 февраля президент Владимир Зеленский заявил о важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта" и либерализации рынка. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее

Напомним, в Украине в рамках пилотного проекта запустили электронный сервис проверки акцизных марок. Сервис позволяет контролировать оборот алкогольной и табачной продукции.